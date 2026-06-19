«Мы подготовили программу пребывания стажеров на наших предприятиях: продумали каждый этап, подобрали наставников, чтобы ребята смогли лучше познакомиться с историей и достижениями, почувствовать атмосферу рабочего коллектива и ближе увидеть профессии своих менторов. Для нас важно, чтобы подросткам у нас было интересно, комфортно и полезно, чтобы знакомство с нашими предприятиями оставило у них яркие впечатления и в будущем они захотели к нам вернуться», — отметила директор по работе с персоналом и АХД Марина Шмат.

В пяти территориях присутствия компании «СУЭК-Кузбасс» действуют «Профкоманды Фонда Мельниченко», организующие сезонную занятость подростков, а в Ленинске-Кузнецком наиболее проявившие себя ребята стали участниками экскурсионной стажировки на предприятиях Компании. В течение двух недель молодые активисты будут проходить оплачиваемую экскурсионную стажировку на предприятиях СУЭК-Кузбасс. Программа выстроена таким образом, чтобы ребята не только познакомились с отраслью, но и получили практическое представление о ключевых производственных и сервисных процессах Компании, а также профессиях, связанных с угледобычей. В первые дни помимо знакомства с основными аспектами: Компанией, профориентационной программой, наставниками и друг с другом, стажеры пройдут инструктаж по технике безопасности. После чего посетят Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника, Центр подготовки и развития персонала, оздоровительный комплекс «Горняк» и машиностроительный завод «СИБ-ДМЕЛЬ».Далее запланированы профориентационные мероприятия уже непосредственно на производственных и сервисных единицах, где активисты смогут узнать о различных профессиях и специализациях. Ребята отправятся на шахтоуправление им. А.Д. Рубана, Производственно-транспортное управление, Обогатительную фабрику, Управление дегазации и утилизации метана, Спецналадку, Технологическую связь, Центральную углехимическую лабораторию, Центр подготовки и развития персонала, а также Центр регионального подбора персонала, за каждым юным работником закрепят опытного наставника, который все дни будет рядом. Наставники познакомят ребят с производственными процессами и поручат выполнение посильных практических задач. Это позволит активистам получить представление об условиях труда и погрузиться в корпоративную среду Компании. Для формирования устойчивого кадрового потока в Компании внедрена единая непрерывная профориентационная модель «школа — техникум — вуз — Компания», охватывающая все этапы подготовки будущих специалистов. В рамках этой инициативы запланирована экскурсия в Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, ключевым работодателем которого является СУЭК-Кузбасс. Здесь ребята познакомятся с современной учебной базой, посетят лаборатории и мастерские, а также примут участие в мастер-классе по слесарному делу, получив первый практический опыт работы с оборудованием.Стажировка позволит участникам увидеть работу предприятий изнутри, пообщаться с действующими специалистами, а также попробовать себя в разных профессиональных ролях. Итогом, по-настоящему взрослой работы, станет итоговый проект – отчет о прохождении стажировки в творческом формате, в виде презентаций и видеороликов, которые ребята должны не только подготовить, но и презентовать перед жюри. Напомним, что Правительство Кузбасса и территории присутствия СУЭК-Кузбасс с 2013 года активно участвуют в программах временного трудоустройства подростков в летний период. А проект дополнительной профориентации для участников «Профкоманды.ФМ» был запущен летом 2024 года. И ребята наряду с благоустройством городских территорий, получили возможность пройти оплачиваемую стажировку и совместить социально-полезный труд и знакомство с отраслью.