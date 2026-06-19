Кузбасские врачи работают в прифронтовом городе в ДНР с ноября 2022. Помощь жителям Горловки и поступающим с передовой раненым бойцам порой оказывают в экстремальных условиях. К примеру, буквально под обстрелом бригада хирургов во главе с заведующим операционным блоком Прокопьевской горбольницы Александром Ворониным спасли солдата с минно-взрывным ранением грудной клетки и внутренним кровотечением.

В преддверии Дня медицинского работника губернатор Кузбасса поблагодарил работавших в Горловке врачей за профессионализм и мужество.

«Кузбасс и дальше будет поддерживать Горловку, обеспечивать медицинские учреждения оборудованием, медикаментами и всем необходимым для работы», – подчеркнул Илья Середюк.

С ноября 2022 года в Горловку были откомандированы 44 бригады кузбасских специалистов.

Фото: Илья Середюк/Telegram