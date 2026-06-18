В социальной сети «ВКонтакте» запущен обновленный медико-психологический чат, организованный Комитетом семей воинов Отечества. Теперь участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены их семей, а также родные погибших бойцов из Кемеровской области могут получить необходимую поддержку в любой момент – днем и ночью.

Консультирование ведут опытные специалисты в области клинической психологии. Услуга предоставляется на безвозмездной основе, в режиме 24/7 и с полным сохранением анонимности – раскрывать персональные сведения не нужно. Такой формат особенно актуален для жителей удаленных населенных пунктов, у которых нет оперативного доступа к профильным экспертам.

«Мы видим устойчивый запрос на дистанционную помощь. Важно, что чат работает на российской платформе, а общение происходит исключительно с живым специалистом, а не с искусственным интеллектом. С июня 2026 года мы усилили работу сервиса, чтобы поддержка стала еще доступнее для регионов, включая Кузбасс», – прокомментировали в Комитете.

За два года существования инициативы услугами психологов воспользовались свыше 35 тысяч граждан, а число подписчиков паблика перевалило за 23 тысячи. Проект реализуется силами КСВО при участии Фонда «Социальная сфера» и Общественной палаты Российской Федерации.