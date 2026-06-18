В городах Кузбасса ремонтируют дороги к медицинским учреждениям. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Работы ведутся в Кемерове и Новокузнецке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

«Состояние подъездных путей к больницам особенно значимо для эффективной работы системы здравоохранения. Есть много ситуаций, когда от скорости доставки пациента в медучреждения напрямую зависят возможности спасения его жизни и здоровья. Поэтому обновление таких дорог будет оставаться в числе наших ключевых приоритетов. В целом, Кузбасс сегодня активно участвует в мероприятиях нацпроекта, получает значительное финансирование на модернизацию дорожной сети. Неслучайно кузбасские магистрали уже долгое время считаются лучшими в Сибири. Однако темпов снижать не будем – от всех участников процесса дорожного ремонта буду требовать максимально высокого уровня ответственности за каждый потраченный рубль», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В настоящее время в областной столице идет ремонт улицы Кирова на отрезке от проспекта Кузнецкий до улицы Николая Островского. Этот участок – ключевой подъезд к Кузбасской больнице скорой медицинской помощи.

А в Новокузнецке обновляют улицу Куйбышева от проспекта Курако до улицы Рудокопровая, которая ведет к Новокузнецкому наркодиспансеру и отделению медико-социальной реабилитации.

Фото: Илья Середюк/МАКС