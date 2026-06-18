Участниками торжественного приема, приуроченного ко Дню медработника, стали 300 сотрудников здравоохранения региона.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил заслуженные награды отличившимся врачам, фельдшерам и медсестрам, отметив их высокий профессионализм и самоотверженность.

«Мы делаем все возможное, чтобы система здравоохранения в Кузбассе развивалась, чтобы росли доступность и качество медицинской помощи. Но позитивные результаты были бы невозможны без вас — 50 тысяч профессионалов своего дела. Именно вы ежедневно выносите на себе огромную нагрузку — не только физическую, но и психологическую, вы не просто спасаете жизнь и здоровье людей, но еще и находите нужные слова для них. Спасибо каждому вас за то, что ежедневно находитесь «на передовой» борьбы за здоровье. Желаю легких смен и благодарных пациентов, здоровья и счастья!», — сказал Илья Середюк.

В администрации правительства Кузбасса напомнили, что в прошлом году в малых поселениях региона открыли 48 новых ФАПов и амбулаторий, капитально отремонтировали 31 медицинское учреждение, они были усилены новым оборудованием.

Помимо этого, высокотехнологичную помощь получили 19 тысяч жителей Кемеровской области. Регион сохраняет лидерские позиции по пересадке органов, занимая первое место среди субъектов РФ по количеству трансплантаций, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Фото: Администрация правительства Кузбасса