В Кузбассе определились первые двухсотбалльники по результатам единого государственного экзамена.

Дарья Егоренко из кемеровской школы №36 и Эльмира Утарбаева из междуреченской школы №19 набрали 100 баллов сразу по двум экзаменам каждая – максимальные результаты они получили по русскому языку и по химии. К слову, обе девушки планируют связать свою будущую профессию с медициной.

«Поздравляю Дарью и Эльмиру с таким серьезным уже взрослым успехом. Выпускники, которые ответственно подходят к учебе, стремятся получить глубокие знания и востребованную профессию — это гордость Кузбасса. Мы делаем все возможное, чтобы молодежь продолжала учебу у нас в регионе. Создаем цифровые школы с лабораториями для факультативных занятий по разным предметам, помогаем обновлять учебную базу вузов, стимулируем партнерство между учебными учреждениями и сообществом работодателей. Наша общая цель — вывести кузбассовское образование на такой уровень, чтобы наши талантливые ребята оставались строить карьеру здесь, в регионе», — сказал Илья Середюк.

В 2026 году основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Он продлится до 9 июля, ОГЭ начался 2 июня и завершится 6 июля. 8 и 9 июля определены как дни для пересдачи ЕГЭ. Данная возможность появилась по инициативе президента России Владимира Путина.

Фото: Администрация правительства Кузбасса