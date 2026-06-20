В реестр креативных индустрий Кузбасса внесли еще 13 предпринимателей, которые теперь могут рассчитывать на льготные займы и господдержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентов РФ Владимиром Путиным.

«Для нас это важный ресурс диверсификации экономики Кузбасса, снижения ее зависимости от угольной отрасли. Планируем расширять перечень участников, чтобы как можно больше креативных проектов могли воспользоваться возможностями национального проекта», – отметил глава региона Илья Середюк.

Реестр креативных индустрий Кузбасса пополнился компаниями и мастерами из разных направлений – от легкой промышленности до гастрономии и народных промыслов.

Фото: официальный сайт АПК