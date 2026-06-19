Подземные толчки магнитудой 4,2 балла зафиксировали в двух километрах от поселка Бачатский. Как сообщил мэр Белова Сергей Алексеев, землетрясение случилось в 19:07. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

«Заслушал доклад министра угольной промышленности Андрея Брижака – предприятия отрасли работают в штатном режиме. Службы продолжают мониторинг обстановки и находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Напомним, что 13 лет назад, 18 июня 2013 году, Белово пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,6 балла. Тогда в результате подземных толчков было повреждено около 5 тысяч домов.