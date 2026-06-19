В Новосибирске полпред посетил тренировку по ПОДА-футболу команд «ZВЕЗДА», «Сибиряк» и «Чкаловец». Команды созданы совсем недавно – «Сибиряк» в 2022 году, «Чкаловец» – в 2024. Несмотря на короткий срок, прошедший с момента основания спортивных объединений, все три команды неоднократно становились призерами и чемпионами всероссийских и межрегиональных соревнований.



Команда «ZВЕЗДА» – первая в Российской Федерации, состоящая из ветеранов специальной военной операции – в первом этапе Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля» среди спортсменов с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в текущем году стала чемпионом, завоевав первое место. Игроки команды рассказали Анатолию Серышеву о том, как пришли в спорт. Для некоторых из них адаптивный спорт стал мощным стимулом вернуться к полноценной жизни после тяжелых ранений.

«Важно, что вы подаете пример другим ребятам. Спорт – это сплочение, на тренировках вы находите единомышленников, с которыми можно идти дальше по жизни, трудиться на благо Родины», — отметил Анатолий Серышев.

В Кузбассе также большое внимание уделяется адаптивным видам спорта. Их развитие обсуждал Илья Середюк с кузбасскими паралимпийцами, завоевавшими бронзу на межрегиональном «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске. В составе делегации региона выступали 14 ветеранов, а всего за награды боролись более 100 сибирских атлетов.



Также в Новосибирске Анатолий Серышев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности директора Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук Павлом Логачевым. В центре внимания – сроки начала работы Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Как сообщил полпреду Павел Логачев, сейчас идет финальная стадия подготовки к запуску всего комплекса и основного накопителя.

Фото: официальный сайт АПК