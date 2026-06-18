11 июля в Прокопьевске VI Международный шахтерский Сабантуй. Центральной площадкой станет Зенковский парк. В этом году праздник посвящён Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным. Гостями события станут более 2 тысяч человек со всех муниципалитетов Кузбасса.

«Международный шахтерский Сабантуй – это символ единства и взаимного уважения народов, которые живут и трудятся на кузбасской земле. В Год единства народов России, объявленный Президентом России, особенно важно демонстрировать то, как традиции разных культур могут не просто уживаться рядом, но и дополнять друг друга и создавать крепкое российское гражданское общество. Именно через такие события мы сохраняем культурное наследие, воспитываем уважение к истории и укрепляем межнациональное согласие в Кузбассе», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

На площадках будет организована работа национальных подворий: русских, татар, белоруссов, удмуртов, чувашей, мордвы, казаков, шорцев, телеутов, а также локация Ассамблеи народов Кузбасса. Будет работать выставка-ярмарка мастеров традиционной национальной культуры, где можно будет познакомиться с ремёслами и приобрести изделия ручной работы.

На главной сцене праздника выступят 35 творческих коллективов — более 250 участников из 20 муниципальных образований Кузбасса. Особое место в программе займут конкурсы направленные на популяризацию народных головных уборов и традиций ручной вышивки. Для любителей зрелищных состязаний организаторы подготовили борьбу «Корэш», конное шоу «Конкур». Для гостей всех возрастов пройдут народные игры и спортивные соревнования.

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