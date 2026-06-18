Завершена масштабная экологическая модернизация Топкинского цементного завода

В настоящее время на предприятии завершена установка современного электрофильтра на вращающейся печи № 2. По сути, это стало финальным этапом долгосрочной программы замены газоочистного оборудования, которая реализовывалась здесь с 2019 года.

«Задача обеспечения экологического благополучия — в числе приоритетных в Кузбассе. Топкинский цементный завод относится к ключевым предприятиям региона, и замена газоочистного оборудования на всех пяти печах – весомый вклад в снижение выбросов загрязняющих веществ. Мы продолжим поддерживать внедрение современных технологий на наших производственных мощностях, чтобы последовательно улучшать экологическую ситуацию по всему региону», — отметил губернатор Илья Середюк.

Модернизация производства позволила в конечном итоге в разы повысить эффективность очистки газов, сократить выбросы неорганической пыли и тем самым в целом снизить экологическую нагрузку.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, установленное оборудование соответствует самым современным стандартам: применяемое на нем электрическое поле напряжением до 90 тысяч вольт обеспечивает практически полное улавливание частиц, что подтверждается объективным контролем.

Высота самой установки превышает 24 метра, что позволяет очищать большие объемы газа без потери производительности.

Фото: Администрация правительства Кузбасса