Накануне приемной кампании в вузы Кемерове и Новокузнецке прошли пресс-туры по высшим учебным заведениям региона.

В мероприятиях приняли участие более 80 представителей СМИ, а также блогеров, активистов школьных и студенческих медиацентров. Организатором выступило областное министерство образования.

В Кемерове маршрут охватил шесть вузов. В каждом для гостей подготовили насыщенную программу: встречи с ректорами, экскурсии по лабораториям и музеям, мастер-классы и интерактивные игры.

Так, в КузГТУ участники прошли интерактивную образовательную игру, ознакомились со специальным оборудованием, а также проверили свои знания по естественнонаучным дисциплинам.

В Кемеровском медуниверситете для гостей провели профориентационную встречу «У нас становятся врачами!», экскурсии в Музей истории КемГМУ «Музей без дверей» и центр симуляционного обучения и аккредитации. Участники побывали на восьми площадках: экстренная помощь в педиатрии и терапии, кардиологический осмотр, УЗИ, диспансеризация детей и взрослых, эндоскопия, реанимация.

В Кузбасском государственном аграрном университете гостей разделили на четыре команды для экскурсии по вузу. Участники посетили ветклинику, побывали в соляной комнате, у стенда В.Н. Полецкова, у Стены памяти, в киберспортивном буткемпе, а также посидели за рулем комбайна.

В Кемеровском государственном университете участники отправились в Институт НБИКС-технологий. Младший научный сотрудник Виктория Крюк прочитала лекцию о передовых разработках в области лесовосстановления и рекультивации земель, а директор института Екатерина Михайлова провела экскурсию по питомнику, где выращивают саженцы ели и сосны с закрытой корневой системой.

Филиал Российского государственного института сценических искусств в Кемерове провел экскурсию по цифровой библиотеке. Гостям показали живописно-скульптурную мастерскую и кинопавильон. Также участники посетили выставку «Кемеровская роспись. Родное».

В Кемеровском государственном институте культуры школьников и студентов ознакомили с художественной коллекцией вуза, мемориальным комплексом выпускника, заслуженного артиста России Андрея Панина, выставочным комплексом «Этнография малочисленных народов» и современной цифровой библиотекой. Встреча завершилась диалогом с ректором Александром Шунковым в формате «вопрос-ответ».

Состоялся пресс-тур и по вузам Новокузнецка. Первым пунктом стал Кузбасский гуманитарно-педагогический институт КемГУ, где участники задали топ-5 вопросов о педагогическом вузе, а также прошли интерактивные мастер-классы с погружением в специфику факультетов института.

В Сибирском государственном индустриальном университете организовали не только экскурсию, но и блиц-интервью с врио ректора Ольгой Приходько.

В Кузбасском институте ВСИН России участников заинтересовали тем, что дали им возможность попробовать себя в роли криминологов.

Не прошел пресс-тур стороной и Кузбасскую православную духовную семинарию. Гостям устроили экскурсию по Собору Рождества Христова и учебному корпусу.

До конца июня пройдут пресс-туры по техникумам и колледжам Кузбасса. Напомним, приемная кампания в вузы и профессиональные образовательные организации стартует 20 июня. На сегодняшний день в Кузбассе работают 18 вузов, 55 техникумов и колледжей. В предстоящем учебном году выделено более 8 тысяч бюджетных мест в организациях высшего образования и более 18 тысяч — в профессиональных образовательных организациях.

Большое значение уделяется сотрудничеству образовательных организаций с работодателями — это позволяет выпускникам получать актуальные знания и быть востребованными на рынке труда. В регионе уже функционируют 12 кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в ключевых отраслях экономики.