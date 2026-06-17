Получивший широкую известность научно-популярный фестиваль «Динотерра» пройдет в Чебулинском округе с 3 по 5 июля.

«Наша задача — провести его на самом высоком уровне и безопасности, и комфорта. Поставил задачу в самые короткие сроки провести выездной штаб, проверить готовность всех служб. Отдельное внимание – антитеррористической защищенности и пожарной безопасности», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

О том, чем гостей порадуют организаторы «Динотерры» в этом году, мы подробно писали ранее.

Фото: Илья Середюк/Telegram