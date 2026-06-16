Дети горняков примут участие в творческих и спортивных программах, будут обучаться стрельбе из лука, скалолазанию, видеосъемке, актёрскому мастерству, пройдут тренинги по развитию лидерских качеств и коммуникативных навыков.

«Ежегодно «Кузбассразрезуголь» организует летний оздоровительный отдых для детей сотрудников. Нам важно, чтобы каникулы для них прошли интересно, безопасно и с пользой. Поэтому Компания выбирает лагеря и санатории с современными и комфортными условиями пребывания, где для детей организован комплексный отдых с оздоровлением и разнообразными видами досуга», – отметила директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Программа детского летнего отдыха является частью комплексной социальной политики Компании, направленной на поддержку сотрудников и членов их семей. «Кузбассразрезуголь» компенсирует сотрудникам до 80% стоимости путёвок в лагеря и санатории, детям из многодетных семей такие путёвки предоставляются бесплатно.

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