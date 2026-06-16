Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своих соцсетях рассказал о том, как продвигаются работы по реконструкции Новоильинского тоннеля. По его словам, после смены подрядчика начались активные работы.

«Чтобы начать его качественный ремонт, понадобилось сменить нескольких подрядчиков. Но эта работа дала важный результат – сейчас реконструкция идет в соответствии с графиком. Будем и дальше жестко бороться с любыми проявлениями безалаберности, добиваться от всех подрядных организаций неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств», – написал Середюк.

В настоящее время подводящий участок автодороги от Ильинского шоссе до кольцевой развязки на улице Косыгина готов: заменено полотно протяженностью около 900 метров. В тоннеле монтируют временную тепловую сеть, возводят опорные стены для прокладки трубопроводов, устанавливают запорную арматуру и врезают патрубки в действующие сети.

Фото: телеграм-канале Ильи Середюка.