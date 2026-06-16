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Ветеран СВО, награжденный медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени и «За заслуги» II степени, сегодня — директор ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». Вместе с кузбасским филиалом Фонда «Защитники Отечества» он занимается патриотическим воспитанием молодёжи.

В сентябре 2025 года Дмитрий стал участником программы «СВОи Герои. КуZбасс». Обучение проходит под руководством наставника Ирины Давыдовой, председателя комитета по образованию, культуре и делам молодёжи Парламента Кузбасса, директора Научно-методического центра города Кемерово.

Как программа повлияла на жизнь героя — в ролике.