В Новокузнецке завершился капитальный ремонт поликлиники №6. Как отмечают в пресс-службе областного правительства, ремонт обошелся в 66,5 млн рублей.

В здании отремонтированы кровля и фасады, заменены коммуникации, отопление и электропроводка, расширены коридоры, создана зона ожидания, обновлена входная группа и установлен пандус. В феврале 2025 года поликлиника обновила оборудование: получила комплекс суточного мониторирования артериального давления, современные электрокардиографы, спирограф и другие приборы. Также организован кабинет медицинской профилактики для диспансеризации и профосмотров. В хирургическом блоке оборудованы две перевязочные.

«Открытие поликлиники №6 — важный шаг к повышению доступности и качества первичной медицинской помощи для 27 тысяч жителей микрорайона. Будем продолжать поддерживать обновление и переоснащение наших медицинских учреждений, чтобы становилась благополучнее и комфортнее жизнь в Южном Кузбассе», — отметил губернатор Илья Середюк.

Обновление проведено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба АПК.