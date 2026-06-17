Оснащенные системой ручного управления автомобили сегодня получили Максим Нестеров из Кемерова и Вадим Громков из Междуреченска. Машины, приспособленные для водителей с ампутацией, ветеранам СВО дарят с 2024 года от госфонда «Защитники Отечества» по поручению президента РФ Владимира Путина. В Кузбасс поступила уже третья партия специализированных автомобилей для участников спецоперации.

«Отечественные производители дорабатывают машины в соответствии с рекомендациями наших ребят, чтобы сделать транспорт максимально удобным. Мы уже выдали более 550 таких машин и обязательно продолжим эту практику», – отметила замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Вручив ветеранам СВО ключи от автомобилей, губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил ключевые направления комплексной реабилитации и развитие адаптивного спорта в Кузбассе с кузбассовцами – бронзовыми призерами межрегионального «Кубка Защитников Отечества» в Красноярске.

«Вместе с фондом «Защитники Отечества» мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим героям жить полной, продуктивной жизнью. Задача остается на моем личном контроле, регулярно встречаюсь с ветеранами, причем на местах, в муниципалитетах. Каждый проблемный случай берем в работу и доводим до конкретных решений», – подчеркнул глава региона.

Илья Середюк также встретился с дизайнерами, отличавшимися на окружном этапе международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях».

Фото: Илья Середюк/Telegram

