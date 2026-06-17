30-летний новичок «Кузбасса» является воспитанником башкирского волейбола. Но за главный клуб Башкортостана, уфимский «Динамо-Урал», Никита Нагаец не играл. Из стерлитамакского «Тархана» он в 2021 году перешел в нижегородский АСК, провеет там один сезон и отправился в Сургут. За «Газпром-Югру» либеро выступал с 2022 по 2025 годы. Минувший сезон Нагаец начинал в азербайджанском «Хиласедиджи», но уже в ноябре вернулся в «Газпром-Югру», за которую в 22 матчах показал 48% позитивного прима.

Таким образом, пару либеро в предстоящем сезоне в «Кузбассе» составят Никита Нагаец и Евгений Клюпа.

Фото: ВК «Кузбасс»/Telegram