Тройня родилась в семье Фоменко. Первенцев назвали Роман, Максим и Ксения.

«Мы очень ждали наших малышей и безмерно счастливы. Это мои первые дети. Я не знала, как правильно купать, одевать, ухаживать, но в Перинатальном центре меня всему научили», – сказала многодетная мама Маргарита Фоменко.

Ксения родилась весом 1500 г, Максим и Роман – по 1400 г. Два месяца они провели сначала в отделении реанимации, затем – в отделении патологии новорожденных. Маму и малышей уже выписали, они чувствуют себя хорошо.

«Семья Фоменко уже имеет право на жилищную выплату по областному закону. Будут действовать и другие меры помощи – мы постоянно работаем над расширением системы поддержки для молодых семей», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Это уже вторая тройня в Кузбассе с начала года. Первая родилась 16 января в прокопьевской семье Костроминых.