Уроженец села Каменка Крапивинского района Дмитрий Прудей после школы решил получить высшее образование и остановил свой выбор на факультете физической культуры и спорта Кемеровского госуниверситета. Во время учебы в вузе познакомился с парнями из силовых структур, начал заниматься рукопашным боем. После получения диплома в 2001 году ушел в армию на срочную службу, попал в элитные воздушно-десантные войска. Военная сфера пришлась по душе молодому солдату, поэтому он остался в Вооруженных силах РФ, подписав контракт. С 2004 года Прудей проходил службу в спецподразделениях.

На СВО кузбассовца и его сослуживцев отправили не сразу. В служебную командировку в ЛНР Дмитрий Прудей отправился в июне 2024-го, выполнял боевые задачи по сентябрь того же года. Награжден медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II степени и «За заслуги» II степени Луганской Народной Республики. Ветеран уверен, что нахождение в зоне спецоперации – это пример мужества и стойкости духа. Там совершенно другая реальность. Опасность подстерегает бойца каждую минуту, причем даже вне передовой, поскольку вражеские беспилотники могут прилететь почти на любое расстояние в прифронтовой зоне и в любой момент. Окопный быт тоже резко отличается от гражданского, к нему нужно приспосабливаться. По мнению Прудея, каждый мужчина каждый мужчина должен быть готов оказаться в подобных условиях, где важна как физическая, так и моральная подготовка.

Такие качества, как умение быстро обучаться и достигать, несмотря на сложности, поставленных задач, пригодились Дмитрию Прудею в программе по подготовке управленческих кадров «СВОи Герои. КуZбасс».

«Программа восхищает меня с первых дней, с сентября прошлого года. Восхищает, прежде всего, подход к организации данного процесса. Восхищают спикеры и наставники, как все сбалансировано и продумано. Самое главное, что когда мы получаем новые знания, время пролетает незаметно, – делится впечатлениями Дмитрий Прудей. – Хотелось бы, конечно, вырасти профессионально. Прежде всего, соответствовать тому, кто я есть, прокачать все свои компетенции научиться у наших наставников тому, что нужно делать для продолжения служения Отечеству. Очень повезло, что у меня есть возможность участвовать в программе «СВОи Герои. КуZбасс», потому что полученные знания я могу применять на практике».

С января этого года Дмитрий Прудей возглавляет Кузбасский «Дом Юнармии». Прокачанные организационные навыки руководителю такого учреждения очень нужны, поскольку «Дом Юнармии» занимается разными направлениями – не только военно-патриотическим воспитанием молодежи и сохранением исторической памяти, но и обучением безопасности дорожного движения, а также развитием технического творчества. Работе с молодежью Дмитрий Прудей рад. Он считает, что быть настоящим примером для подрастающего поколения и при этом быть полезным государству – это и есть героизм.