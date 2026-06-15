Жители Кузбасса могут стать участниками девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект объединяет представителей уличной культуры и спорта, открывая возможности для самореализации, профессионального развития и международного сотрудничества.

К участию приглашаются спортсмены, танцоры, музыканты, художники, организаторы мероприятий, общественные деятели и лидеры молодежных сообществ. В новом сезоне конкурс проводится по пяти направлениям: соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, конкурс общественных проектов и конкурс молодых дизайнеров.

В рамках проекта предусмотрены 13 конкурсных дисциплин, включая BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг.

Победители получат денежные призы, поддержку экспертов и наставников, а также возможность привлечь грантовые средства на реализацию собственных инициатив.

Финал Международной конкурс-премии «КАРДО» пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке.

Подать заявку на участие можно до 15 июля 2026 года по ссылке: https://kardoaward.com/participate

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поддержку талантливой молодежи, развитие уличной культуры и спорта.