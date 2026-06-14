Сегодня, 14 июня, отмечается всемирный день донора крови. Кузбасские ветераны специальной военной операции совместно с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» присоединились к акции по сдаче крови. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Илья Середюк.

«Среди них — ветеран Максим Фролов из Кемеровского округа. Для него с детства был важен пример прадеда-фронтовика, а потому после начала спецоперации Максим не смог остаться в стороне. На передовой отличился, вытащил раненого товарища из-под огня, получил награду. Сейчас Максим завершает обучение по кадровой программе «СВОи Герои. КуZбасс», возглавил территориальное управление в родном округе. Занимается благоустройством поселка, решает проблемы жителей», – написал Илья Середюк.

Губернатор добавил, что активность ветеранов в донорских акциях не удивляет: они сражались за страну и ее будущее за ленточкой. И дома тоже остаются неравнодушными. Именно на таких надежных, волевых и проверенных делом людей мы можем опереться в развитии Кузбасса.

Фото: Илья Середюк/МАКС