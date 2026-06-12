В СТК «Шерегеш» в пятый раз стартовал фестиваль «Прогеш». Он традиционно открывает летний туристический сезон на курорте. Фестиваль будет проходить с 12 по 13 июня.

«Рост туристической популярности – важнейший ресурс для экономического развития всего Кузбасса. Поэтому делаем все, чтобы гостям было интересно и комфортно, развиваем инфраструктуру — от спортивных объектов до семейных пространств», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В секторе Б пройдет чемпионат России по эндуро-экстрим. Ожидается участие более 200 лучших пилотов из разных регионов страны, включая Москву, Башкирию, а также гостей из Казахстана. В секторе А 13 июня впервые в Сибири пройдут всероссийские соревнования по фигурному управлению мотоциклом — мотоджимхана.

На главной сцене фестиваля в секторе Е состоится настоящий музыкальный бум – DJ-сеты, торжественное открытие фестиваля «Прогеш-2026», концерт джаз-клуба «Геликон» и выступление главного музыкального гостя — группы «Настоящий квартирник».

Также на протяжении всего дня в секторе Е будут работать ярмарка ремесленников, мастер-классы по рисованию на мольбертах от Кузбасского центра искусств, экотропа у горного озера и рыбалка на озере.

Фото: пресс-служба АПК.