Во всех муниципалитетах Кемеровской области сегодня, 12 июня, проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Среди них – концерты, флешмобы, мастер-классы. Кроме того, два города сегодня отмечают ещё и день рождения – это Кемерово и Ленинск-Кузнецкий.

«День России объединяет всех жителей нашей многонациональной страны вековыми традициями, общей культурой и стремлением к развитию. Кузбасс – неотъемлемая часть большой и дружной семьи россиян. Трудолюбие, стойкость, яркие победы и достижения наших земляков были и остаются нашим общим поводом для гордости. Мы продолжим создавать условия, чтобы жизнь в Кузбассе становилась благополучнее, крепли семьи, а каждый наш житель мог гордиться малой родиной», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Для кемеровчан и гостей города подготовлены праздничные локации в парках, сквере Юности, на бульваре Строителей, площадках около театров. Центральным местом празднования станет Московская площадь, в 23:00 здесь запустят праздничный салют.

В Ленинске-Кузнецком основные события сосредоточены в Сквере трудовой доблести и воинской славы. Здесь пройдет программа «Два праздника – одна страна» с веселыми играми для детей, народными песнями и танцами, эстрадными выступлениями, беспроигрышной лотереей, а также мастер-классами, ярмаркой и фотозонами.

Фото: пресс-служба АПК.