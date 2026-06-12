Сегодня, 12 июня, в Кемерове прошло торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Кузбасса. Путевки в очередное трудовое лето получили 50 отрядов.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, этим летом трудиться будут более 3 500 кузбасских студентов. Они отправятся на предприятия региона, в больницы, детские лагеря, на объекты строительства и в сферу сервиса.

«Сегодня мы даем старт очередному летнему сезону работы студенческих отрядов Кузбасса. Это наша добрая традиция, символ молодости, энергии, ответственности и созидательного труда. Хочу поблагодарить всех участников движения за активную жизненную позицию. Вы не только помогаете делать жизнь лучше сейчас – вы накапливаете очень ценный трудовой опыт и компетенции, которые еще не раз пригодятся в будущем. Они помогут вам проявить себя и добиться большего в работе на благо развития Кузбасса и всей страны», — сказал губернатор Илья Середюк в обращении к студентам.

При этом, некоторым студентам удалось занять руководящие позиции. Так, комиссаром Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.ru» в Краснодарском крае станет Арина Чиркова, а командиром Международной студенческой стройки «Харасавэй» на Ямале — Андрей Вирясов.

Фото: пресс-служба АПК.