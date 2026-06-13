На Кубке Защитников Отечества свыше 100 участников спецоперации со всей Сибири боролись за победу в пулевой стрельбе и стрельбе из лука, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и шоудауне.

«Такие состязания играют очень важную роль в возвращении наших героев к активной жизни. Они помогают не только укрепить физическую форму, но и вновь почувствовать себя частью единой, сильной команды», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Честь Кузбасса защищали 14 спортсменов. По итогам соревнований наши земляки стали третьими в командном зачете.

Фото: Илья Середюк/Telegram