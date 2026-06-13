В один старейших городов Кемеровской области, который сегодня отмечает 400-летний юбилей, химик Валентина Вагайцева приехала в молодости. Она десятилетиями трудилась на Салаирском прииске, где добывали золото. В 1970-е годы специалист вместе с другими сотрудниками исследовательского отдела буквально спасла предприятие от ликвидации, внедрив более рентабельную технологию обработки руды.

«В свои 87 лет, она помогает сохранять и пополнять историю города и местных производств. Валентина Михайловна убеждена: и ее десяти правнукам, и всем юным жителям Кузбасса необходимо знать прошлое родного края. Чтобы строить на его фундаменте успешное, яркое будущее», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Валентина Вагайцева собрала большой архив, состоящий из фотографических снимков, газетных вырезок и записанных воспоминаний коллег. В ее коллекции есть даже такой раритет, как образец трудовой книжки 1939 года.

Фото: Илья Середюк/Telegram