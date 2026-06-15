Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил в кратчайшие сроки создать резерв угля для отгрузки населению.

Глава региона объявил об этом на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса в ходе рассмотрения вопроса по подготовке к новому отопительному сезону.

«Сейчас идет подготовка запасов топлива для электростанций и жителей. Поручаю министрам угольной промышленности и ЖКХ определить потребности каждой территории. Люди начнут массово закупать уголь уже в августе-сентябре. В точках продаж необходимо создать резерв и обеспечить стабильные поставки — без очередей и проблем для населения. Также держите на контроле обеспечение качественным топливом крупных предприятий теплоэнергетики: до нового зимнего сезона осталось мало времени, готовиться нужно уже сейчас», — заявил Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, губернатор также поручил провести учения на ключевых объектах ЖКХ, чтобы каждый руководитель и сотрудник до мелочей знал свои действия при внештатной ситуации.

Перед главами муниципалитетов была поставлена задача в круглосуточном режиме контролировать электро- и водоснабжение территорий для оперативного реагирования на ЧС.

Фото: Администрация правительства Кузбасса