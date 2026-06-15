Губернатор Кузбасса Илья Середюк утвердил стратегию реконструкции трамвайного маршрута № 10 — самого протяженного и востребованного в областном центре.

Глава региона вместе с мэром Кемерова Дмитрием Анисимовым проинспектировал трамвайную линию и заслушал доклад о предстоящей модернизации.

В результате было принято решение начать комплексную реконструкцию путей с 20 июня. Стоимость работ превышает 5 млрд рублей.

«Приступаем к модернизации 10-го маршрута, который имеет особое значение для работы всей транспортной системы Кемерова. Ключевая задача городской администрации – минимизировать неудобства для жителей, продумать на период реконструкции дополнительные возможности перевозки людей, чтобы не создавать заторы на дорогах. Это дорогостоящий, но очень нужный для областного центра проект, и потому к срокам и качеству его выполнения должно уделяться первоочередное внимание, в том числе на уровне главы города. Все возникающие проблемные моменты должны отрабатываться максимально оперативно, все решения — приниматься исходя из интересов горожан», — сказал Илья Середюк.

Как рассказали в правительстве региона, реконструкция затронет все элементы трамвайной линии: от замены путей до увеличения количества тяговых подстанций с трех до пяти. Обновление позволит сократить время в пути почти на 40% — с 63 до 40 минут.

Фото: Администрация правительства Кузбасса