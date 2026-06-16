Больше шести тысяч вакансий открыты для трудоустройства подростков на летние каникулы в Кузбассе.

В 2026 году временную работу при содействии Кадрового центра Кузбасса уже получили 4470 подростков в возрасте от 14 до 18 лет — это на 19% больше, чем годом ранее.

Несовершеннолетних работников больше всего ждут в сферах образования, культуры, спорта и общественного питания.

«В Кузбассе создана эффективная система вовлечения подростков в трудовую деятельность. Важно, что ребята не только зарабатывают свои первые деньги, но знакомятся с востребованными в регионе специальностями. Это помогает им осознанно выбрать будущую профессию и связать свою жизнь с родным краем. Мы будем расширять возможности для временной занятости молодежи, чтобы каждый юный житель Кузбасса мог попробовать себя в разных профессиях, найти призвание и заработать свои первые деньги», — отметил губернатор Илья Середюк.

Как добавили в администрации правительства Кузбасса, рабочие места для несовершеннолетних в этом году предоставили 453 работодателя региона, которые заявили более 6,3 тысячи вакансий.

Согласно законодательству, подростки могут рассчитывать не только на заработную плату от работодателя (не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени), но и финансовую поддержку от самого Кадрового центра. Ее объемы составят 2422 рублей за полный месяц работы.

Фото: Администрация правительства Кузбасса