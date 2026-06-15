За 5 месяцев 2026 года из Кузбасса вывезли свыше 72 миллионов тонн угля, из которых более трети (23, 8 млн тонн) отгрузили в восточном направлении. Это на 109 тысяч тонн больше плана. Однако Илья Середюк считает, что нужно добиваться большего.

«В начале года мы подписали с РЖД соглашение о вывозе угля в восточном направлении с гарантированным объемом в 55 миллионов тонн. Кузбасс, кстати, стал единственным регионом, который смог добиться такой гарантии. Если сумеем заявленный лимит полностью выбрать, на следующий год будем договариваться о более высоком объеме перевозок», – напомнил губернатор Кузбасса.

Власти региона плотно займутся вопросом дальнейшего расширения объемов поставок с перспективой ежеквартального увеличения на 1 миллион тонн угля.

Фото: Илья Середюк/Telegram