Чтобы стать комментатором на матчах «Кузбасса», необходимо знать правила игры, владеть волейбольной терминологией, в письме указать свое полное имя, возраст, есть ли опыт игры в волейбол (пусть на любительском уровне) и комментирования (даже дома для друзей). Письмо необходимо будет отправить на почту: sport-rmhkuzbass@yandex.ru.

Заявки принимаются с 16 по 12 июля. Лучший из кандидатов будет комментировать домашние матчи кемеровского волейбольного клуба в сезоне 2025/2026 на телеканале «Кузбасс Первый» в прямом эфире.