В Шерегеше эти выходные выдались жаркими и дело не в градусах на термометре. Температуру повысили цифры спидометров. Мотоциклисты со всей России собрались показать, на что они способны. Горные склоны приняли сразу два события — 2-й этап чемпионата России по эндуро-экстрим 2026 и Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту в дисциплине мотоджимхана. На месте работала моя коллега Эльвира Галиева.

В эпицентре силы и красоты сошлись спортсмены, чьи характеры не боятся бросать вызов стихии. Всероссийские соревнования по эндуро — это не про скорость по асфальту. Это про грязь, рев мотора и маневры среди валунов и корней!

Собрались на склонах не только спортсмены, но и их семьи. Ребятишки активно болели и переживали за своих пап, носили воду. У кого-то в семьях есть целые династии эндуристов, а кто-то смог найти свою вторую половинку именно благодаря мотоциклу.

Живут выхлопом и адреналином и участники других соревнований. Мотоджимхана, или, простыми словами фигурное вождение – это искусство управления мотоциклом на пределе возможностей, где побеждает не скорость, а точность.

Для тех, кто живет скоростью и дорогой мотоцикл – это не просто техника для передвижения, а верный друг. Например, один из участников — Сергей дал своему железному коню имя – Буцефал – и заодно провёл для нас небольшой вводный урок.

Сложные манёвры, борьба со стихией и бесконечный драйв. Топливо у этих спортсменов — не бензин и даже не солярка. Бесконечный двигатель их выдержки всегда заправлен свободой и скоростью.

Автор: Эльвира Галиева