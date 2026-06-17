На сегодняшний день в Кемеровской области обновляют 1059 многоквартирных домов во всех территориях. Во многих зданиях комплексно ремонтируют фасады, крыши, лифты и инженерные сети.

«Необходимо обеспечить выполнение не только графиков работ, но и их высокое качество – это общая задача и для профильного блока правительства, и для глав территорий», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

С начала нынешнего года в Кузбассе уже привели в порядок 119 крыш, заменили 31 лифт, в 19 домах обновили инженерные системы, на трех зданиях отремонтировали фасады.

Фото: Илья Середюк/Telegram