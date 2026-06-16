Высокий и веселый. И нет, это не имена персонажей русских сказок. Так называются поселки в Прокопьевске, которые накануне отметили день рождение. Кого поздравили, и чьи картины показали на выставке — смотрите в сюжете наших коллег.

Горожане по традиции города встретились, чтобы в праздничный день отметить отзывчивых энтузиастов города — помощников по наведению чистоты и порядка на детских площадках, а также победителя местного конкурса в номинации «Образцовый приусадебный участок». Игрушечную машину подарили самому юному жителю города, а вот золотому юбиляру — вещи для хозяйства.

Гордится своей малой родиной и Тамара Литвинова. Через краски, мазки на поверхности красочного слоя и оригинальные живописные картины она отражает просторы Прокопьевска.

Гости участвовали в спортивных состязаниях и развлекательных конкурсах. Финальным аккордом стал концерт от творческих коллективов Дворца культуры им. Артёма.

Автор: Марина Киселева