В первой смене военно-патриотической смены «Время юных героев» участвуют 175 курсантов в возрасте 14-18 лет из 19 территорий региона. В течение двух недель подростки освоят первичные навыки маскировки и баллистики, тактической медицины, огневой подготовки, взаимодействия в составе и управления FPV-дрона.

«Мы организовали летние каникулы так, чтобы каждый ребенок нашел вариант по душе – будь то подработка, творчество, спорт. В этом ряду – и патриотическое воспитание. Важно вырастить сильных, смелых и ответственных граждан, которые будут знать историю своей страны, гордиться подвигами предков, обладать необходимыми знаниями для защиты Отечества», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В завершение смены проведут военно-тактическую игру «Путь ВОИНа», где подросткам необходимо будет применить все полученные навыки в условиях, приближенных к боевым.

Фото: официальный сайт АПК