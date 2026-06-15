Заменить донорскую кровь синтетическим препаратом до сих пор невозможно: она жизненно необходима при тяжелых травмах, ожогах, сложных хирургических операциях, лечении онкологии и родах. Именно поэтому кузбасские ветераны СВО вместе с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» присоединились к акции, которую посвятили Дню донора. Подробности смотрите в сюжете Валерии Ширяевой.

Максим Фролов участник программы «Свои Герои. Кузбасс». Во время службы мужчина вытащил раненого товарища из-под огня. Сейчас он считает, что важно оставаться неравнодушным и в мирной жизни. Кстати, кровь как донор Максим сдает не в первый раз.

Одна сдача крови может спасти сразу трёх человек, а если прийти вместе с женой, то можно помочь и шестерым. Так подумал и Антон Гнусин.

Эта акция проводится Кузбасским филиалом Фонда «Защитники Отечества» каждый год. Она объединяет подопечных Фонда и его сотрудников в стремлении бескорыстно помогать окружающим.

Автор: Валерия Ширяева