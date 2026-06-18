Российский детский фонд объявил старт конкурса на соискание Международной гуманитарной премии «Совесть» имени А.А. Лиханова. В этом году премия за вклад в дело защиты детства будет присуждаться в третий раз. Право выдвижения кандидатов от Кузбасса предоставлено государственным и общественным организациям, благотворительным фондам, учреждениям и физическим лицам. Заявки принимаются до 15 августа 2026 года.

Премия присуждается не за количественные или финансовые показатели, а за конкретные человеческие поступки, самоотверженную помощь и милосердие. В 2024 и 2025 годах лауреатами становились мать-героиня Татьяна Сорокина, воспитавшая более 80 приёмных детей; создатель первого в стране центра реабилитации для детей с ДЦП Валентин Дикуль; заведующий ортопедо-травматологическим отделением для детей ДНР Евгений Жилицын, прооперировавший более 1000 детей с огнестрельными и минно-взрывными травмами.

Конкурс проводится по семи номинациям:

– «Милосердие и забота» – для педагогов, врачей, работников культуры, науки и образования за безвозмездный труд в интересах детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

– «Благотворительность» – для руководителей и сотрудников предприятий, общественных деятелей за материальную помощь детям с инвалидностью, детям-сиротам и семьям в кризисе;

– «Духовная защита» – для сотрудников школ, библиотек, центров культуры за вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;

– «Во имя мира и жизни» – за помощь детям в зоне военных действий, природных и техногенных катастроф;

– «Искусство ради добра» – для деятелей культуры и искусства, вдохновляющих общество на добрые дела;

– «Специальная премия по литературе и журналистике» – для авторов произведений для детей и о детях;

– Гран-при премии «Совесть» – за выдающиеся заслуги в защите детства. Обладатель Гран-при получит уникальную статуэтку в виде стилизованной капли слезы ребенка. Лауреатам вручаются медали и памятные дипломы.

В состав жюри премии вошли заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, режиссер Андрей Кончаловский, заместитель председателя Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, народный художник России, академик Василий Нестеренко, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов. Возглавляет жюри председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов.

Имена лауреатов будут объявлены к 13 сентября 2026 года — дню рождения выдающегося писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова, чье имя носит премия. Торжественная церемония награждения состоится 14 октября 2026 года в Москве.

Подать заявку можно на официальном сайте https://premiya.detfond.org/ до 15 августа 2026 года.