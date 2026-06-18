В соответствии с Указом президента страны Владимира Путина еще две категории участников специальной военной операции смогут получать поддержку от фонда «Защитники Отечества». Это действующие военнослужащие с инвалидностью, которые продолжают службу. А также воины, ставшие инвалидами при защите приграничных территорий России.

С соответствующей инициативой выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах РФ, – это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей», – отметила Анна Цивилева.

Ветераны обеих категорий смогут получать технические средства реабилитации – спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений.

«Это важный шаг в создании действительно эффективной и справедливой системы поддержки героев. В Кузбассе мы многое делаем для того, чтобы каждый из них чувствовал нашу заботу. Теперь для этого есть еще больше возможностей. Искренне благодарен Анне Евгеньевне Цивилевой, статс-секретарю — заместителю Министра обороны Российской Федерации, председателю фонда «Защитники Отечества», которая вышла с такой инициативой, и, конечно, нашему Президенту», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/МАКС