17 июня Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» дали старт Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству». Ее главными героями стали ветераны и участники специальной военной операции. Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Кузбасс первым среди регионов Сибирского федерального округа присоединился к акции. Первая встреча состоялась в Лектории Знания на базе Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова. Перед школьниками выступил ветеран боевых действий, участник региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» Андрей Савельев.

Он рассказал ребятам о своем боевом пути, службе в зоне СВО, а также о том, как после получения травмы продолжил помогать людям. Сегодня Андрей Савельев работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» и оказывает поддержку ветеранам и их семьям.

В течение лета ветераны спецоперации проведут для школьников и студентов открытые встречи, где расскажут о верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов, а также обсудят возможности реализации в военной и гражданской жизни.