Ирина Летаева, заместитель руководителя Инспекции труда Кузбасса, разъясняет.

Важно понимать, что собственный больничный и больничный по уходу за членом семьи оплачиваются по-разному.

Если заболел сам работник, первые три дня оплачивает работодатель, остальные дни – Социальный фонд.

Если больничный оформлен по уходу за членом семьи, всю сумму оплачивает Социальный фонд – в этом случае работодатель только передает необходимые сведения в фонд.

Сумма выплаты зависит от страхового стажа работника и его дохода за предыдущие два года.

Порядок действий при отсутствии выплаты от работодателя:

Выясните причину в бухгалтерии или у руководителя; Зафиксируйте ответ, если он был дан в письменной форме; Если обращение внутри организации не помогло, направьте работодателю письменную претензию с требованием выплатить пособие и компенсацию за задержку по ст. 236 ТК РФ: При отсутствии реакции работодателя пожалуйтесь в инспекцию труда, в прокуратуру или в суд.

При отсутствии выплаты от Социального фонда выясните причину. Если работодатель не передал сведения в установленный срок, обсудите это с ним. Если сведения переданы, но фонд не назначает выплату, возможно, требуются дополнительные сведения, для получения которых фонд отправит извещение. Если выяснится, что фонд безосновательно задерживает выплату, это повод для жалобы в вышестоящий орган Социального фонда РФ или в прокуратуру.

Срок выплаты от работодателя совпадает с ближайшем днём выплаты заработной платы, то есть работодатель перечисляет деньги за три дня больничного либо с зарплатой, либо с авансом. При этом отсчет дней идёт от момента, когда у работодателя появились данные для расчёта.

Срок выплаты от Социального фонда – 10 рабочих дней со дня, когда фонд получил от работодателя или работника все необходимые сведения и документы для назначения выплаты и принял решение о назначении и выплате пособия.

Главное – не оставляйте ситуацию без контроля. Чаще всего проблему удается решить на этапе диалога с руководством, но если нет – инспекция труда готова рассмотреть ваше обращение и дать необходимые разъяснения.