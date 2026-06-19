«Активно развиваем систему протезных мастерских – на сегодняшний момент в регионе уже работают четыре таких учреждения. Кроме того, в Кемерове строится реабилитационный центр, частью которого станет Центр высокотехнологичного протезирования. Здесь будут производить высокофункциональные протезы, в том числе с микропроцессорным управлением. Очень важно, что вместе с инфраструктурой растут и кадры», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кузбасс в конкурсе «Лучший по профессии» среди техников-протезистов представляет Роман Сиденко. За 9 лет профессиональной деятельности новокузнечанин новокузнечанин научился изготавливать модульные, бионические и специальные протезы для купания и занятий спортом.Роман Сиденко представит всю Сибирь на федеральном этапе, который пройдет с 29 сентября по 2 октября в Краснодарском крае. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Кадры». Фото: официальный сайт АПК