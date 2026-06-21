За прошлый год российские специалисты-кинологи совместно со служебными собаками раскрыли свыше 27 тысяч преступлений и осмотрели более 700 тысяч объектов. Сыскные собаки помогли раскрыть около 200 убийств, свыше 8 500 краж, более 1 100 грабежей и около 280 разбоев по всей стране.

Первый в России питомник полицейских собак появился в Санкт-Петербурге в 1909 году. Сегодня на территории Российской Федерации работает почти 250 центров, где несут службу более 7 тысяч сотрудников и свыше 9 тысяч служебных собак.

В 60 регионах страны ведётся работа по разведению служебных собак. Каждый четвероногий проходит строгий отбор и многоэтапную подготовку начиная с щенячьего возраста. Сотрудники заблаговременно определяют специализацию своего напарника – поиск веществ, следовая работа, несение конвойной службы.

Особое значение имеет работа сотрудников и их собак вблизи и на территории новых субъектов Российской Федерации, а также на территории проведения специальной военной операции. Специалисты действуют в условиях повышенной опасности у участвуют как в профилактических, так и в оперативно-розыскных мероприятиях.

Фото и видео: мвд.рф