В апреле этого года 71-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что злоумышленники оформили на её имя кредит. Для его закрытия пенсионерку убедили передать деньги курьеру.

Горожанка хоть и знала о подобной схеме мошенничества, всё же, будучи под эмоциональным воздействием аферистов, сняла необходимую сумму со своего счёта и передала незнакомцу около 1 млн рублей. Для этого женщина даже ездила в город Кемерово.

Позже, когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестные обманным путём похитили у неё денежные средства.

Теперь полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». За совершённые действия преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.