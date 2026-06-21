В качестве холстов юные художники новокузнецкой школы № 37 и их старшие помощники – сотрудники МЧС России выбрали забор возле родной школы. Участники изображали сюжеты, призывающие граждан и в особенности детей соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не стать жертвой огня.

Организовать творческую встречу помогла руководитель дружины юных пожарных Евгения Мышкина, которая в конце мероприятия получила из рук государственного инспектора по пожарному надзору Юлии Чуминой почётную грамоту за весомый вклад в обеспечение пожарной безопасности жителей Новокузнецка и активную гражданскую позицию. А школьникам вручили красочные листовки с правилами пожарной безопасности, которые напомнят ребятам о действиях в экстремальных ситуациях и вдохновят их на новые идеи для следующих рисунков.

Созданные изображения станут не просто украшением улицы города, а важным ежедневным напоминанием о мерах предосторожности, которые спасают жизни.

Фото: 42.mchs.gov.ru