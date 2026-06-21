Акция призвана напомнить о трагичном дне, когда гитлеровская Германия вместе со своими союзниками напала на Советский Союз. Именно с этого момента началась самая кровопролитная война в истории страны, унесшая жизни почти 27 млн человек. Об этом гражданам Советского Союза сообщил заместитель председателя советского правительства, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, который обратился к жителям страны по Всесоюзному радио 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут.

В назначенный час по всей стране пройдут мероприятия, телеканалы и радиостанции прервут вещание, чтобы люди на минуту склонили головы в памятном молчании.

В Кузбассе акция «Минута молчания» запланирована на 16:15 по местному времени.