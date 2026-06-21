Мероприятия по проверке мест несанкционированного купания граждан продолжают приносить свои результаты. На днях в Белове сотрудники отдела МВД России, патрулируя прибрежные территории совместно с представителями администрации города обнаружили ребёнка, который купался в непредназначенном для этого месте.

Сотрудники полиции составили протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В качестве санкций мама мальчика обязана будет заплатить административный штраф в размере 2 000 рублей.

С присутствующими при инциденте гражданами провели беседу о правилах безопасного нахождения на воде. Собранные материалы рассмотрят в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Полиция Кузбасса напоминает, что дети не должны купаться без присмотра взрослых и в необорудованных для этого местах. Также во избежание трагедии специалисты рекомендуют снабдить ребёнка на время купания надувными нарукавниками, жилетом, спасательным кругом.

Фото: 42.мвд.рф