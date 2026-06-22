Губернатор Кузбасса Илья Середюк анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом было сказано на пленарном совещании.

«Ситуация в экономике остается сложной, и нам необходимо принимать в условиях продолжающегося кризиса в угольной промышленности дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Наша задача – делать все возможное для поддержки», – сказал Середюк.

Для предпринимателей будет снижена ставка упрощенной системы налогообложения. Она будет действовать для тех, кто в 2026 году переведет бизнес из другого региона в Кемеровскую область.

Для тех, кто платит по системе «доходы минус расходы», ставка сократится с 15% до 7,5%. Для тех, кто платит с доходов – с 6% до 2%.

При этом глава региона добавил, что необходимо следить за тем, чтобы поддержку получал реальный бизнес, а не фирмы, созданные для манипуляций. Поэтому льготы будут предоставляться тем, кто приобрел или взял в аренду недвижимость в Кузбассе.