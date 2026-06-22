На протяжении более чем полугода команды из 88 регионов России выполняли полезные задания, организовывали яркие события и воплощали в жизнь социально значимые проекты в рамках Конкурса первичных отделений Движения Первых. По итогам 2 тысячи команд по всей России получат денежные призы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Полученные средства можно направить на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

56 первичных отделений из Кузбасса получат в общей сложности 13,7 млн рублей федеральных средств на развитие. Среди абсолютных победителей по стране оказались всего пять команд, одна из которых – средняя общеобразовательная школа № 74 (город Кемерово). Ребята получат миллион на развитие своего первичного отделения.

В рамках финального задания Первые из школы №74 провели экологическую акцию «Зеленый экомарафон Первых «Наша роща!», посвященную скверу на территории района.

Первичное отделение выбрало своим подшефным объектом сквер для реализации социально значимого проекта. С целью сохранения природы, ребята организовали ряд мероприятий, направленных на уборку территории сквера и популяризацию бережного отношения к природе.

В первую очередь ребята пригласили большую команду единомышленников, которые помогли им собрать макулатуру, пластиковые крышки и батарейки. На деньги, полученные за сдачу макулатуры, участники конкурса закупили таблички, напоминающие о необходимости сохранять порядок в роще, и установили их в сквере. Пластиковые крышки ребята передали эковолонтерам, которые сделали из них кормушки для птиц.

Для учеников школы участники конкурса провели экологические квизы, на которых школьники отвечали на тематические вопросы, обсуждали, что важно для природы, решали организационные задачи по наведению порядка в роще и придумывали, как привлечь внимание жителей к их проекту.

В процессе проведения мероприятия Первые придумали экологические эстафеты с применением вторсырья, например, на скорость собрать пазл

из лотков для яиц.

Ребята также провели познавательные прогулки для воспитанников детского сада, на которых рассказали о деревьях, растущих в роще, и почему важно за ними ухаживать и сохранять чистоту в сквере. С наступлением тепла в регионе Первые пригласили малышей на экологические игры с участием сказочных персонажей.

В результате подготовительных работ участники конкурса провели субботник на территории сквера. К ребятам присоединились школьники, родители и педагоги – всего 189 человек, которые собрали почти 900 кг мусора. Администрация г. Кемерово – Территориальное управление Кировского района – помогла Первым вывезти мусор с территории сквера.

В будущем Первые планируют проведение сезонных экологических акций с привлечением общественности к возможности благоустройства территорий. Также активно разрабатываются технологии переработки вторсырья и их популяризация среди других организаций. Участники Конкурса проводят лекции и выезды в другие образовательные учреждения

с целью передачи опыта детям и молодежи Кемеровской области – Кузбасса.

Отметим, что Кузбасс вошел в топ-10 субъектов РФ по количеству победителей. 48 первичиных отделений стали призерами в общей номинации «Лига возможностей». Еще восемь первичек стали призерами в специальной номинации «Первая лига». Участники «Первой лиги» выступили наставниками для новых команд, что позволит передать опыт и знания, способствуя дальнейшему развитию первичных отделений.

Конкурс не только поддерживает проекты, но и формирует у участников активную гражданскую позицию. В рамках заданий, таких как «Код единства», приуроченного к Году единства народов России, команды реализовали просветительские мероприятия, посвященные истории и объединяющие роли русского языка.